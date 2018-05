Lux Express paigaldab bussidele jälituseadmed

Lux Expressi Venemaa tütarettevõtte ZAO Evrolainsi tegevjuht Rait Remmel kinnitas, et bussiettevõte täidab kõiki kehtestatud erinõudeid ja Lux Expressi reisid Tallinnast Peterburi toimuvad MMi ajal plaanipäraselt. «Oleme kursis kõigi ettekirjutustega, mis Venemaal toimuva jalgpalli MM-i eel ja ajal bussidele kehtivad ning meie reisijad ei pea muretsema graafikute ja marsruutide muutmise pärast,» kinnitas Remmel.

Jalgpalli MM-i näol on tegemist tohutuid inimmasse hõlmava spordisündmusega ning meetmed on kasutusele võetud turvakaalutlustel. «Ohutus on ka Lux Expressi kindel prioriteet, seega täidame kõiki nõudeid. Viime sel perioodil mugavalt ja turvaliselt kohale nii vutihuvilised kui ka muul põhjusel Venemaale reisijad,» sõnas Remmel.