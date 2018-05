Coopi e-pood alustas tegevust Pärnus

Aastaga enam kui viis korda kasvanud eCoop on Pärnusse laienemise tulemusena suurima teeninduspiirkonnaga toidu- ja esmatarbekaupu müüv e-pood Eestis. Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul otsustas Coop e-poega laieneda esmajärjekorras Pärnusse, kuna nõudlus sellise teenuse järgi on suvepealinnas väga suur. «Me oleme iga kuuga suurendanud e-poe sortimenti, arendanud tellimiskeskkonda, muutnud efektiivsemaks nii komplekteerimise kui ka logistika kliendini ning suve algus on ideaalne aeg selle teenuse turule toomiseks Pärnus,» ütles Vihand.

Kahe aasta eest käivitunud eCoop on Vihandi sõnul avanud Eesti suurimale kauplusteketile mitmeid uusi võimalusi uute teenuste turuletoomiseks. «Äsja võitis meie e-pood «Aasta e-tegu 2017» tiitli sellega, et võtsime eCoopis kasutusele videoretseptid, mille komponendid on võimalik ostukorvi lisada ühe hiireklikiga. Samuti on eCoopis võimalik luua ostunimekirjasid, jagada neid pereliikmetega, kasutada Tervise Arengu Instituudi poolt loodud tervislikke soovitavaid ostukorve jpm,» lisas Vihand.