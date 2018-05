Lugeja küsib: kas tuhatoosi moodi haisev auto kõlbab Taxify autoks?

«Sain hiljuti üsna jubeda kogemuse Taxifyga sõites. Istusin autosse (tegemist oli eraautoga, mitte mõne päris taksoga) ja auto lehkas suitsu järele. Olen varemgi sõitnud autoga, kus on tunda, et juht on suitsu teinud ning üldjuhul see mind ei häiri, kuid seekord võttis see esimese hooga hinge kinni, mõni aeg pärast sõidu alustamist hakkas aga haisust lihtsalt paha olla. Siit ka minu küsimus: kuidas Taxify auto sobivust sõitmiseks? Kuidas seda tehakse tuhatoosi moodi haisvate autode puhul?»