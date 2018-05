TABEL: millistele autodele sobib biokütus ja millistele mitte?

Tavapärasest suurema biokütuse osakaaluga mootoribensiini, ehk E10 mootoribensiini võib kasutada piiranguteta sõidukitel, mis sellise mootorikütuse kasutamiseks on kavandatud. Kõikidele uutele sõidukitele on E10 mootoribensiin sobilik. Teistel sõidukitel E10 kasutamise sobivuse kontrollimiseks on AMTEL (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) koostanud tabeli: