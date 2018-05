Lugeja küsib: miks on Telia videolaenutuses ja filmiriiulis suur osa skandinaavia filmidest vene keeles peale loetud?

«Miks on Telia videolaenutuses ja filmiriiulis suur osa (võimalik, et enamus) skandinaavia filmidest vene keeles peale loetud? Saan aru, kui oleks võimalik valida eesti- ja venekeelsete subtiitrite vahel aga vene keeles peale loetuna (kuigi eestik supakatega) on need filmida vaatamiskõlbmatud,» kirjutas lugeja.