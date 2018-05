Keskraamatukogust saab nüüd laenata ka tõukeratast, rula ja kiivrit

Keskraamatukogu spordivahendite kogu on täienenud uute spordi- ja liikumisvahenditega - uusi vahendeid hankides on raamatukogu silmas pidanud just noori, kes saavad nüüd laenata ka tõukeratast, rula ja kiivrit, teatas raamatukogu teisipäeval BNS-ile.

Lisaks on valikus erinevad pallid, tasakaalulint, kompass, sammulugeja, pulsikell, lendavad taldrikud, joogamatt, stepipink, hüpits, hantlid ja palju muud. Raamatukogust leiab osavust ja koordinatsiooni arendava Bassalo mängu, viimastel aastatel eestlaste südamed võitnud discgolfi ketaste komplektid ja kuulimängu petank. Spordivahendeid saab laenata Kalamaja, Kännukuke, Nurmenuku, Nõmme, Paepealse, Pelguranna ja Pirita raamatukogudest.

Spordivahendite laenutusteenuse eesmärk on innustada noori, samuti kõiki täiskasvanuid rohkem liikuma ja spordiga tegelema. Vähene kehaline aktiivsus ja ülekaalulisus noorte seas on muutunud Eestis üha tõsisemaks probleemiks. Raamatukogust spordivahendit laenates saab vahendit katsetada veendumaks, kas antud tegevus on sobiv ja kas vahendi ostmisesse tasub investeerida. Liikumismänge ja spordivahendeid tasub raamatukogust laenata sünnipäeva- või perepeol tegevuste korraldamiseks või sõpradega koos mängimiseks.

Tallinna Keskraamatukogu on spordi- ja liikumisvahendeid koju laenutanud alates 2014. aastast. Kõige enam on seni laenatud kõndimiskeppe, pulsikella, sammulugejat, jalg- ja võrkpall. Projekti „Rulast raamatuni on lühike maa“ toetab hasartmängumaksu nõukogu.

Spordi- ja liikumisvahendite nimekirja ja laenamise tingimused leiab raamatukogu veebilehelt. Spordivahendite kohalolu saab kontrollida e-kataloogist ESTER. Spordivahendi valimisel on abiks raamatukoguhoidja, kes soovitab ka spordi ja tervisliku toitumise alast kirjandust.