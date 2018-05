Valio Eesti hakkab oma tooteid müüma ka kaheliitristes pakendites

«Need on tooted, mis suuremate piimasõprade peredes kõige sagedamini otsa saavad ning mida väga tihti mitme paki kaupa ostetakse – taassuletava korgiga pakkide abil võivad need pered olla kindlad, et pere väikseimad piimasõbrad saavad oma isu täis juua ning ka vanemad ei jää hommikul kohvipiimata,» rääkis Kalbin.

Tema sõnul on naturaalsete piimatoodete pakendamine suurtesse pakkidesse oluline ka seetõttu, et nii harjuvad lapsed igapäevaselt piima jooma. «Toitumisteadlastele on valmistanud viimastel aastatel muret piima ja piimatoodete tarbimise vähenemine noorte seas. Et seda trendi murda, on oluline juurutada lastes piimajoomise harjumust ning see, kui külmkapis on alati XXL pakis piim olemas, on kindlasti abiks,» sõnas Valio esindaja.