Tööinspektsioon: ööpäevaringselt töötavad ettevõtted ei analüüsi öötöö riske

Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soone sõnul on inimese organism loodud tegutsema valges ning puhkama pimedas. Ööpäevase rütmi muutudes on töötajad rohkem ohustatud närvisüsteemi, hingamisteede, südame- ja veresoonkonna ning seedeelundite haigustest. Sageli esineb öötööd tegevatel inimestel ka psüühilisi häireid ja depressiooni.

Seoseid on leitud ka teatud tüüpi pahaloomuliste kasvajatega nagu näiteks rinna- ja eesnäärmevähiga. «Tööandjad peavad mõistma, et öisel töötamisel on oluliselt suuremad riskid. Kui öötöö on ettevõtte jaoks vajalik, tuleb riske adekvaatselt hinnata, võimaldada töötajatele sagedasi puhkepause ning korraldada tervisekontrolle töötervishoiuarsti juures,» rääkis Soon.