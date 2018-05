Lugeja küsib: kas puhkuse asendajana töötav noor võib koristamisel puhastusvahendeid kasutada?

Infot selle kohta, kas alaealine tohib teha tööd kokku puutudes konkreetse kemikaaliga tuleb alustuseks uurida kemikaali ohutuskaardilt. Kemikaali ohutuskaardil on kirjas, kuidas ohtlikku kemikaali ohutult käidelda. Esmalt peategi võrdlema ohutuskaardi 2. jaos toodud informatsiooni määruses toodud informatsiooniga. Kui kemikaalil esineb üks või mitu omadust, mis on määruse loetelus esitatud, siis ei tohi alaealist selle kemikaaliga tööle lubada.

Kui alaealised kasutavad töös kemikaale, mida ei ole määruse loetelus toodud, tuleb enne töötaja tööle lubamist viia läbi töökeskkonna riskianalüüs, kus hinnatakse muuhulgas kokkupuudet keemilise ohuteguriga. Kui kemikaali ohutuskaardil on ette nähtud isikukaitsevahendite kasutamine (ohutuskaardi 8. jaos), tuleb ette nähtud isikukaitsevahendid ka töötajatele väljastada. Samuti tuleb järgida teisi ohutuskaardil toodud nõudeid. Näiteks võib olla ohutuskaardil olla kirjas, et toote kasutamise järel tuleb kindlasti käsi pesta. See eeldab, et töötamiskohal peab olema kätepesuvõimalus.