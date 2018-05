Prisma laiendab oluliselt tööstuskaupade valikut

Valikusse on lisatud eestlastele tuntud Skandinaavia kvaliteetbrände nagu Fjällräven, Didriksons, Kuoma, Ecco, Iittala, Aarikka, Hackmann ja paljud teised. Ettevõtte tegevjuhi Jussi Nummelini sõnul on Prisma eesmärk pakkuda kvaliteetbrändide tooteid turu parima hinnaga, tehes need sel moel inimestele kättesaadavamaks.

«Alustasime värskendusprotsessi aasta tagasi ning 2018. aasta lõpuks oleme võtnud eesmärgiks välja vahetada 80 protsenti tööstuskaupadest, et tuua lai valik kvaliteetbrändide tooteid kliendile lähemale,» rääkis Nummelin. Ta lisas, et häid hindu saavad nad pakkuda tänu jaeketi suurusele ning tihedatele sidemetele Soome emafirmaga.

Prisma on veendunud, et võrreldes suuremate riikidega on Eesti kaupluste valik kitsas ja turu väiksuse tõttu tooted kallid. Just kuulumine SOKsse võimaldab Prismal kliendini tuua värskema ja soodsama valiku nimekaid Skandinaavia brände, ütleb jaekett, kellel on ainukesena Eestis viimastel aastatel käive vähenenud.