Aafriklased proovisid Eesti toitu: kali läks raskelt alla, küüslauguleivad võitsid südamed

Sprotid õlis:

Kahjuks sprotid kastaneid tulest välja ei too ning nüüd hakkab järjekordselt nägusid tegema Ayanda. Pärast esmast proovimist muudab naine aga oma suhtumist. «Pole paha,» lausub ta, haarates samal ajal karbist järgmised kaks kala. «Mulle tavaliselt ei meeldi kala, ma olen selle vastu lausa allergiline, aga selle tugev maitse meeldib mulle,» arutleb aafriklane. Deloni jaoks on sprotid liiga õlised, kuid ta tunnistab, et tegelikult kartis ta palju hullemat. «Kala on hea, sellel on natuke suitsune maitse ja see sobiks hästi võileiva peale,» kommenteerib mees, lisades, et sellist õlist kala oleks hea enne suuremat joomingut süüa. Ihsane sõnul ta üldiselt armastab kala, aga Eestist toodu on liiga rasvane ja tugeva maitsega. «See on nagu sardiin, väga hea. Teil on väga hea toit Eestis!» jagab Gabonist pärit Cornelie sprottidele kiidusõnu.

Proovimiseks toodud Eesti tooted. FOTO: Heelia Sillamaa

Vana Tallinn:

Ainsa alkohoolse joogina suudab Vana Tallinn seltskonna kihevile ajada. Esimese julgena asub Vana Tallinnat nuusutama Delon. «Vau see on tugev, 50 volli? Seda saab üles soojenemiseks kasutada küll.» arutleb mees pakendit uurides. Selgituse peale, kuidas eestlastele meeldib seda juua ka piimaga, leiab Delon, et seda ta teha ei suudaks. «Vau, see on tugev!» lausub Cornelie naerdes ja end samal ajal edasi-tagasi kõigutades. Ayanda hoiatab sõbrannat seepeale, et arvatavasti jääb ta sellest ühest lonksust juba purju. «See on natuke nagu Campari. Ei pigem nagu tugev rumm. See piimaga joomise idee on kaval - ta ei maitse nii paremini, aga on palju mahedam. Kui ma tahaks seda purju jäämise eesmärgil juua, siis ma jooks seda muidugi ilma piimata,» võtab Cornelie end kommentaari jaoks kokku. Ayanda nõustub, et see on väga tugev, kuid talle meeldib tsitruse maitse, mida ta tunneb. «See on halb su maksale!» manitseb naine ning proovib Vana Tallinnat piimaga juua. «Oi piimaga juues on see nagu Amarula ja ei kõrveta suud, ma eelistaks seda nii juua,» võrdleb naine Vana Tallinnat Lõuna-Aafrika Vabariigi kuulsaima kreemilikööriga.

Küüslauguleivad:

Pärast lonksukest Vana Tallinnat on aeg proovida küüslauguleibu. «See on väga hea, nagu vürtsikas krutoon, seda võiks salatisse lisada,» leiab Delon ning Ihsane on temaga järjekordselt nõus - marokolase jaoks on küüslauguleivad küll liiga soolased, aga supi sees oleksid need tema arvates väga head. Cornelie vaatab leibu kahtleva pilguga ning selgitab, et need näevad liiga õlised välja. Siiski sööb ta lõpuks ühe ära, leiab, et need on täitsa head ja on sealjuures üllatunud, kuidas küüslauguleibadel küüslaugu lõhna ei ole. «Mulle meeldib, aga me peame nüüd alkoholi peale jooma, et küüslaugu maitse suust ära saada. See on väga hea ikka,» on Ayanda leivakestega rahul.

Kalevi piimašokolaad:

Viimasena on aafriklastele proovimiseks jäänud veel Kalevi piimašokolaad, mis pole ka teab-mis üllataja. «Noh nagu meie šokolaad,» kommenteerib Delon ja Ihsane nõustub, et šokolaadidel on tõesti raske vahet teha. «See on hea nagu klassikaline šokolaad ikka,» lausub marokolane. Ayanda leiab üldse, et šokolaadi ta enam proovida ei jaksa ning Cornelie leiab, et see on mõnusalt piimane.