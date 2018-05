Lugeja küsib: kas pean alati rakmeid kasutama, kuigi tean, et ma alla ei kuku?

Võimalik, et rakmetega on ebamugav töötada kuid kindel on see, et kõrgelt alla kukkuda on oluliselt ebamugavam. Kui tööandja on tuvastanud, et töötades on oht kõrgusest kukkuda (kukkumiskõrgus üle kahe meetri) peab ta võtma kasutusele meetmed kukkumisohu vältimiseks. Näiteks paigaldama piirded või väljastama töötajatele kukkumiskaitsevahendid ja õpetama töötajat neid kasutama. Kui tööandja on töötajale isikukaitsevahendi (sh kukkumiskaitsevahendi) väljastanud, peab töötaja seda kasutama. Töötajal ei ole õigust keelduda isikukaitsevahendi kasutamisest. Tööandjal lasub küll kohustus kontrollida, et töötaja isikukaitsevahendit kasutaks, aga iga töötaja kõrval pole võimalik hoida pidevalt kontrollijat, kes isikukaitsevahendi kasutamist jälgib.