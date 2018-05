Rongisõitjad peavad homsest arvestama uue sõiduplaaniga

Muudetud sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehelt elron.ee ning peatustes olevatelt infostendidelt. Tasuta rongiinfot jagab ka ööpäevaringne infotelefon 616 0245.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel. 2017. aastal tehti Elroni rongidega 7,3 miljonit sõitu, sõidugraafikus püsisid 99,15% rongidest.