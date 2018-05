Eestlased armastavad öösel poes käia: Prisma muudab veel kaks poodi ööpäev läbi avatuks

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots kinnitas venekeelsele Postimehele, et Prisma plaanib avada veel kaks ööpäev läbi avatud poodi – Mustika ja Lasnamäe Prisma. «Paljud inimesed jõuavad suvel oma maakodudest hilja koju. Tahame pakkuda neile võimalust osta neile sobival ajal,» sõnas Lankots ja lisas, et uued Prismad avatakse niipea, kui ettevõte on saanud selleks piisaval arvul töötajaid juurde. «Praegu oleme teatanud vabadest töökohtadest nii internetis kui ka ühistranspordis.»