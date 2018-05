Tasakaaluliikurit ostes veendu, et see vastab nõuetele

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu, et tasakaaluliikurit ostes tuleb veenduda selle vastavuses nõuetele ning kasutada nii nagu kasutusjuhend ette näeb. TJA kontrollid näitavad, et kauplustes ja e-poodides pakutavad tasakaaluliikurid ei vasta sageli kõigile nõuetele, mistõttu ei pruugi need olla töökorras ja ohutud.