Kohus: auklikul teel auto lõhkumise vältimiseks peab kiirust vähendama

Vaidluse aluseks sai juhtum, kui Rimi Eesti Food AS-ile kuuluv Toyota Corolla esiots purunes 2015. aasta 3. veebruaril Tallinnas Printsu teel üle jääkonaruse sõites. Seesam Insurance AS hüvitas sõiduki omanikule 2749 eurot ning asus sama summat välja nõudma Tallinna linnalt kui tee omanikult.

«Sõiduki juhile ei saa heita ette kahju tekitamist ega kohustuste rikkumist, sest kuigi jääkonarus oli vahetult tähistatud liiklusmärgiga, oli märk ohukohast ligi 15–20 meetri kaugusel, teel oli lausjää ning tänav oli valgustamata. Kuna lumisel ja jäisel teel on sõiduki peatumisteekonna pikkus 50 kilomeetrit tunnis kiiruse juures 111 meetrit, siis ei olnud sõiduki juhil võimalik kahju ära hoida. Samuti on ebamõistlik oodata, et juht peab peatuma iga takistuse ees,» selgitas Seesam.