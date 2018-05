Suvesaarlane avab kabrioletirendika

Ettevõtte nimega Kiigemäe Päike OÜ eestvedajate, suviti Saarekülas elavate Kalle ja Eva Killari sõnul alustavad nad oma ettevõtmisega sel suvel, vahendas Saarte Hääl. «Võib öelda, et proovime 2018. aasta suvel, kuidas meie teenused vastu võetakse ja mida tagasiside põhjal saaks parandada või teisiti teha,» selgitas Kalle Killar.

Eesmärk on nende jaoks aga selgelt paigas – laiendada Saaremaa külastajale pakutavate teenuste ringi ja teha saarekülastus eriliseks. «Sellest ka mõte, miks just kabrioletid – Kuressaare on ju Eesti päikesepealinn ja Saaremaal paistab alati päike!» põhjendas Kalle Killar.