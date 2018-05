Enne ja pärast: vaata, kuidas katusepesuvahend annab kogu majale uue välisilme

Paljud kaasaegsed pesuvahendid puhastavad lisaks katusele tõhusalt ka välisseinad ja isegi tänavakivid ning annavad kogu majale justkui uue välisilme, kirjutab kivikatuste müüja Monieri tehniline konsultant Ahti Danil.

Igale katusele tekib aja jooksul sammal, mis olenevalt materjalist võib mõjutada ka katuse vastupidavust. Näiteks võib vohav sammal bituumensindlite äärte alla pugeda ja need nii paigast nihutada, katuseplekile aga täiendava roosteriski kaasa tuua. Kivikatusele on sammal küll ohutu, ent maja väljanägemist mõjutab see siiski. Kui juba katuse pesu ette võtta, tasub kaaluda ka fassaadi ja tänavakivide puhastamist, et kogu maja välisilme saaks värske ilme.

Maja välisfassaad poole pesemise ajal. FOTO: millyways

Kuidas aga kõige parem pesuvahend selleks välja valida? Siin tasub läbi mõelda alljärgnev.

Sobivus katusematerjalile. Kuna sammal ja muu katusele kasvanud rohelus eemaldatakse keemiliselt, siis tuleks valida pesuvahend, mis sobib puhastatava katuse materjaliga. Selle kohta leiab info pesuvahendi etiketilt. Kõige kindlam on kasutada katusematerjali tootja soovitatud pesuvahendit. Lisaks vahendi tõhususele on nii tagatud, et katusematerjal ei saa kahjustada ning katuse garantii jääb ka pärast puhastamist kehtima.

Sobivus fassaadi ja tänavakivide puhastamiseks. Kui on soov kogu maja välisilmet värskendada, tuleb eelnevalt veenduda, et pesuvahend sobib maja fassaadile. Mõni keemiliselt äkilisema toimeainega pesuvahend võib olla väga hea lahendus kividest laotud või krohvitud seinale, ent värvitud puidule mitte. Osade katusepesuvahenditega saab puhtaks ka kõnniteekivid, aiamüürid ja -plangud ning muu maja juurde kuuluva, mis aja jooksul samuti määrdub.

Loputamisvajadus. Mõni pesuvahend tuleb pärast pealekandmist maha pesta, teine aga loputamist ei vaja. Kõige lihtsam on kasutada vahendeid, mis kantakse katusele tavalise aiapritsiga ning mille peseb koos sambla ja mustusega katuselt maha vihm. Sellised vahendid tekitavad katusele ka kaitsekihi, mis ei lase samblal ja vetikatel enam nii lihtsasti katusele kinnituda.

Suvepesuri vajadus. Kõrgsurvepesuriga loputamist ja harjaga hõõrumist nõudev vahend võib tunduda tõhusam, ent see muudab katuse pinna karedamaks ning neisse mikropragudesse kinnituvad sammal ja vetikad edaspidi veel kiiremini. Küll aga sobib selline pesuvahend hästi kasutamiseks siis, kui on plaan katus üle värvida. Tänu katuse karestamisele haakub värske värvikiht katusepinnaga paremini.

Loodussõbralikkus. Kindlasti tuleks eelistada biolagunevaid pesuvahendeid, mis keskkonnale mingit ohtu ei kujuta. Sellised vahendid mõjuvad ainult katusel olevale mustusele ega kahjusta tõsiselt aias kasvavat floorat.

Tõhusus. Kui suitsu- ja ventilatsioonikorstende ümbruses on katus eriti määrdunud, siis tasub soetada pesuvahend, mis ka tahma ning muu taolise kangema kraamiga hakkama saab.

Ökonoomsus. Mõni kallim pesuvahend võib kokkuvõttes tulla odavam, kui seda kulub vähem. Üldjuhul võiks liitrist pesuvahendist jätkuda 30 ruutmeetri katusepinna puhastamiseks.

Puhastamise kiirus. Kui on oluline, et katus kohe pärast pesu puhas välja näeks, peab valima sellise vahendi, mida tuleb survepesuriga pärast pesemist maha loputada. Kui pesuvahendit maha pesta pole vaja, pakub see küll töö tegijale lisamugavust, ent puhastuse lõplik tulemus selgub pärast esimesi vihmasadusid.