Uued tooted: suvised maitsed on jõudnud poelettidele

Vana klassika - riis ja kana

Tallegg on selleks suveks välja tulnud sarjaga «Eine kahele», mis sisalgab marinaadis kana ja kaasa on pandud ka pakike basmati riisi. Pakendid on mõeldud mugava komplektina kahele inimesele eine valmistamiseks.

Tomatine kintsuliha porgandi ja pastinaagiga: mahlasele broilerikintsulihale ja ehedale magusale pastinaagile ja porgandile annavad maitse tomat, ürdid ja vürtsid, sh petersell, sibul, must pipar ja küüslauk.

Vürtsikas kanakarri köögiviljadega: taise broilerifilee kaaslaseks on karrikaste, mille maitse ja vürtsikuse loovad piprad, kurkum, koriander, köömen, lambalääts, kaneel ja muskaatpähkel

Palju-palju rõõmustamist jäätisesõpradele!

Premia Eesti 100 vahvlitops: Menuka sini-must-valge koorejäätise kõrval on Premial ka teine kingitus Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks. See on väike armas Eriti Rammus vahvlitopsijäätis, meie meelest parim jäätis maailmas. Eesti 100 vahvlitopsijäätise oleme loonud koostöös Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonnaga. Jäätise müügikäibest 5% annetame heategevusliku projekti «Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima» heaks.

Premia Vanilla cookie dough: Oi, see on üks eriti imeline ja eriti rohkete lisanditega jäätis. Ühte topsi oleme kokku seganud vanillijäätise, küpsisetaignatükid ja šokolaadiküpsisetükid. Tulemuseks on eriti rikkalik jäätiseelamus, mida julgeme soovitada kõigile pööraste maitseelamuste nautijaile. Ja jäägu siis igaühe enda otsustada, kas «Lihtsuses peitub võlu!» või «Mida rohkem, seda uhkem!».

Premia Dark chocolate brownie: Oi, see on üks eriti imeline ja eriti rohkete lisanditegajäätis. Ühte topsi oleme kokku seganud šokolaadijäätise, šokolaadikoogitükid, šokolaadiküpsisetükid ja mandlitükkidega kakaokreemi. Tulemuseks on eriti rikkalik jäätiseelamus, mida julgeme soovitada kõigile pööraste maitseelamuste nautijaile. Ja jäägu siis igaühe enda otsustada, kas «Lihtsuses peitub võlu!» või «Mida rohkem, seda uhkem!».

Premia 47% vähema suhkruga jäätis: Vähendatud suhkrusisaldusega jäätis on klassikaline koorejäätis, mille retseptis on enamik tavalisest valgest suhkrust asendatud Stevial põhineva magusainega. Kõrvutades Premia suhkruvähendusega jäätist Premia tavalise vanilli koorejäätisega, siis näeme, et ühes on 100 grammis jäätises vaid 10,5 grammi suhkrut, teises aga 20 grammi suhkrut. Suhkruvähendusega jäätise retsepti arendasime koostöös TFTAK-ga (www.tftak.eu).

Premia topelt-glasuuriga Karamelli: Kergelt iirisemaitseline vanillijäätis, mida katab kahekordse kihina paks piimašokolaad ning šokolaadikihtide vahele peidetud magus karamellikreem. Väike süütu patt neile naudingute ihalejaile, kes armastavad šokolaadi hõrku maitset nautida koos külma suus sulava jäätisega.

Premia topelt-glasuuriga Granaatõuna: Klassikaline vanillijäätis, mida katab kahekordse kihina paks piimašokolaad ning šokolaadikihtide vahele peidetud granaatõuna-vaarikamoos. Väike süütu patt neile naudingute ihalejaile, kes armastavad šokolaadi hõrku maitset nautida koos külma suus sulava jäätisega.

Eriti Rammus Mustasõstra: Krõbedas vahvlikoonuses rikkaliku maitsega vanillijäätis, millesse on segatud mustasõstramoos ja kuivatatud-purustatud mustad sõstrad. Moos on valges vanillijäätises eraldi siiru-viirulise triibuna.

Uued Eriti Rammusa jäätised FOTO: Premia