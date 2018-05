Tüütuid müügikõnesid jääb vähemaks: Tele2 lõpetabki homsest enda omad

Tele2 juhi Chris Robbinsi sõnul pole eetiliselt tehtavad müügikõned põhimõttelt halvad, kui need on suunatud inimestele, kes seda soovivad ning ilma igasuguste trikkideta. «Senised uuringud näitavad väga selgelt, et Eesti inimesed ei soovi saada selliseid müügikõnesid, milleks nad pole nõusolekut andnud,» möönis Robbins.

Tema sõnul on soovimatute müügikõnede tegemine on erinevalt Eestist pea igas Euroopa Liidu riigis ning ka ülemaailmselt kas lõpetatud või tugevalt reguleeritud. «Riikides, kus müügikõned on reguleeritud, toimib konkurents ning personaalsete pakkumiste tegemine teistes, heaks kliendikogemuseks sobivamates kanalites,» rääkis Robbins.

Koos telefonimüügi lõpetamisega loob Tele2 ligi 40 uut töökohta, et olemasolevaid kliente paremini, kiiremini ja personaalsemalt teenindada. «Suuname edaspidi põhiressursi oma olemasolevatele klientidele ja tahame, et esmajärgus oleksid õnnelikud just nemad,» märkis Robbins.