Elroni lähikuu sõiduplaani muudatused teevad Tallinnas töölkäijate elu kojusõidul väga ebamugavaks

Rongifirma andis eile teada, et järgmisest esmaspäevast, 28. maist kuni 22. juunini toimuvad raudtee remonttööd Tallinna ja Pääsküla vahel. Ettevõtte sõnul on liiklusgraafik muudetud ja tööpäevadel hommikul kella 10.40-st kuni õhtul 21.40-ni saavad rongid linna sees sõitmiseks ja peatumiseks kasutada vaid Tallinnasse siseneval suunal olevat teed ja platvorme.

See tähendab aga, et väljaspool Tallinna elavad, aga pealinnas tööl käivate inimeste elu muutub just kojusõidul väga ebamugavaks. Kui seni on Tallinna-Pääsküla suuna olnud ajavahemikus 15.30-18.30 olnud graafiku järgi kümme väljumist (15.33, 15.53, 16.13, 16.33, 16.53, 17.12, 17.32, 17.50, 18.09 ja 18.27), siis remondiaegseks perioodiks, mis ei ole veel kõige aktiivsem puhkusteperiood, jätab rongifirma alles vaid kolm väljumist (15.44, 17.07 ja 18.24).

«Esmaspäeval algavate remonttööde tõttu saame päevasel ajal Tallinna ja Pääsküla vahel kasutada tavapärase kahe tee asemel ainult ühte teed. Arusaadavalt on ronge sõiduplaanis seetõttu oluliselt vähem,» tunnistas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. Tema sõnul oleks remonttöödel märksa vähem mõju rongireisijate igapäevaelule, kui teine peatee Pääskülast edasi Keila suunas oleks välja ehitatud.

Ühe lahendusena näeb rongifirma ise pikemaid ronge, mis remondiperioodil käima pannakse. «Kriitilisemal hommikusel kooli- ja töölemineku ajal on kõik rongid käigus ka Keila ja Tallinna vahel ning sõiduplaanimuudatused minimaalsed. Et õhtuse tipptunni rohke reisijate arvuga toime tulla, kasutame nii pikki ronge kui võimalik,» kinnitas rongifirma esindaja.

«Kui vaadata natuke laiemat pilti, siis Pääskülla, Keilasse ja Sauele saab ka remondiperioodil oluliselt sagedamini kui paljudesse teistesse kohtadesse üle Eesti,» sõnas Kongo. Nii avaldas ta lootust, et õhtuste väljumiste arvu rohkem kui kolmekordne vähendamine sunnib rongireisijaid pigem alternatiive kasutama.

«Õnneks suure osa Läänesuuna kasutajate jaoks on alternatiivid ka piisavalt kättesaadavad. Bussiliiklusega on hästi kaetud nii Tallinna linna piires olevad sihtpunktid kui ka näiteks Saue ja Keila, kuhu liigub valdav osa Läänesuuna reisijatest,» leidis Elroni esindaja. Kongo lisas, et mis puudutab kaugemale sõitjaid, kelle jaoks on alternatiivseid transpordiühendusi vähem, on rongiliikluse sagedus ka remondiperioodil sisuliselt sama.

«Kuigi nõudlus väheneb mõnevõrra juba juuni alguses, tuleb nõustuda, et nii mahukate tööde tegemine peaks olema kontsentreeritud kõige aktiivsemale puhkuseperioodile, mis algab pärast jaanipäeva,» tunnistas ta, kuid ütles, et Elroni käed on siinkohal reisijate huvide eest seismisel üsna piiratud.

«Oleme oma vajadusi taristuettevõtetele selgitanud, aga mingit õigust meil remonttööde graafikut dikteerida ei ole. Üldises plaanis on Eesti Raudtee ja tööde teostaja GoTrack mõnevõrra reisijatele siiski vastu tulnud ning Läänesuuna kõige olulisemad lõigud remonditakse siiski valdavalt suvekuudel,» märkis Kongo.