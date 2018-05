Uus andmekaitsemäärus sunnib ka elektritarbijaid oma mõõteandmete jagamiseks volitusi kirjutama

Nii elektrituruseaduse kui ka gaasituru toimimise eeskirja kohaselt peab tarbija andma müüjale nõusoleku, et viimane saaks näha tarbija varasemaid tarbimisandmeid. Uued isikuandmete kaitse reeglid kehtestavad andmevahetusplatvormi haldajale ehk Eleringile nõusolekute puhul kohustuse tõendada, et tarbija on andnud nõusoleku oma andmete jagamiseks energiamüüjale.