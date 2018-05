Usu või ära usu: Tele2 pakub juhipraktika tegijale tasuta tätoveeringut

Chris Robbinsi sõnul on praktika tema käe all kõige pöörasem, lahedam ja raskem treeningprogamm, mida Eestis kellelegi on pakutud.

«Jah, vastab tõele, et luban praktikandile mälestuseks arenguprogrammist vabalt soovitud tätoveeringu kinni maksta. Mu enda elu põhiväärtused on tindiga naha alla kirjutatud, et need mul alati meeles püsiksid, aga muidugi pole see teistele kohustuslik,» naeris Robbins.

Kõigil huvilistel on võimalik Tele2 juhiga kohtuda isiklikult 4. juunil Ronimisministeeriumis ja panna end proovile kaljuronimises. Kandideerimise eelduseks see siiski ei ole aga ka praktikaprogrammile kandideerimine on katsumus omaette - soovijatel tuleb enda tutvustamiseks teha video.

«Inimene, keda ma otsin peab olema teistmoodi mõtlemisega, tugev kommunikatsioonis, psühholoogias ning inglise keeles,» rääkis Robbins.

Aastaks võetavaid praktikante võib olla ka mitu ning neid ootavad korralik palk, personaalne arenguprogramm ja rahvusvahelised ärireisid. Tegevjuhi praktikandi tööülesanded on rahvusvahelise suurfirma strateegia loomises kaasalöömine ning tegevjuhi toetamine igapäevases töös.