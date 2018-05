Briti finantsteenuste firma alustab tänavu Eestis tarbijalaenude pakkumisega

«Kindlasti saame pangalitsentsi tänavu, eesmärk on see saada võimalikult kiiresti,» ütles Revoluti äriarendusjuht Andrius Biceika BNS-ile. Biceika sõnul hakkab Revolut väljastama tarbijakrediiti üle Euroopa, kaasaarvatud Eestis, ning eesmärk on pakkuda intressimäära alla 10 protsendi.

Revolut Ltd on 2015. aasta juulis Londonis asutatud finantsteenuste ja maksete ettevõtte, millel on ligi 2 miljonit klienti. Ligi pooled ettevõtte klientidest paiknevad Ühendkuningriigis. Eestis on ettevõttel ligi 15 000 klienti. Revolut on kaasanud 336 miljoni dollari väärtuses investeeringuid.