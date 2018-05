Lõhe hind on võtnud metsiku hoo sisse

Nõudlus Norra lõhe järele on kasvanud nii suureks, et see on tõstnud ka kala hinna ajaloo kõrgeimale tasemele, vahendab Bloomberg. Iseäranis suureks on läinud isu lõhe järele sellistes areneva majandusega riikides nagu Brasiilia ja Hiina.

Rabobank Internationali mereandide analüütiku Gorjan Nikoliki sõnul on nõudlus lõhe järele nii nendes kui ka teistes maailma riikides tõusnud «hullumeelselt heale» tasemele. Praegu seab turunõudlusele piirangu ka tarneahel, mida tabas 2016. aastal korralik tagasilöök parasiidi tõttu, mis tegi korraliku puhastustöö nii Norra kui Tšiili kalakasvandustes.

Nikolik märkis ka, et sel aastal juhtus Norra kasvandustes ka see, et külma vee tõttu sõi Norra lõhe vähem ja jäi tavapärasest väiksemaks. Ka Tšiili kasvandustes tuli kala varem välja võtta, kuna oli oht, et parasiit võib tagasi tulla. Muresid tarneahelas on tekitanud ka Alaska lõhe, kes on sel aastal liiga aeglaselt mööda jõgesid liikunud.

Viimase aasta jooksul on selle tulemusel Norra lõhe kokkuostuhind praktiliselt kahekordistunud, jõudes ajaloo kõige kõrgemale tasemele ehk ligi 8 euro juurde kilo eest, ütleb Norra statistikaamet.

«Oodati, et tarneahel taastub kiiremini, kui see tegelikult on juhtunud,» ütles Nikolik. «Lõheturg on tõesti jõudnud uutesse kõrgustesse.»