Turu hinnavõrdlus: ilma teevad kaheeurose kilohinnaga maasikad

Nõmme turul kaupleva Estri sõnul ei ole kodumaist maasikat veel niipea loota. «Kuu läheb kindlasti, isegi praeguste väga soojade ilmadega,» sõnas ta. Küll aga oli müüja kuulnud, et kuskil juba müüaksegi Eesti maasikat, kuid selle kilohind pidavat algama 20 eurost. «Ja need on need kasvuhoone omad.»

Balti jaama turul Eduidu OÜ ettevõtte alt kauplevad Henri ja Katrin teavad rääkida, et kodumaist maasikat käiakse mitu korda päevas küsimas. Ka nemad nõustuvad, et õige Eesti maasikas jõuab turulettidele alles jaanipäeva paiku. «Üks vend väitis, et ta oli 3,5ga Nõmmelt saanud Eesti maasikat, aga see ei ole võimalik,» sõnas Henri. «Kuskilt ei saa sellise raha eest, meil oli eelmine aasta Eesti maasika sisseostu hind viis eurot. 3,5 eurot peaks olema siis, kui on kõigil ülihea suvi ja maasikas käes.»