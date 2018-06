Miks ei tohiks nõusid enne nõudepesumasinasse panekut loputada

«Uskuge või mitte, aga tegelikult on hoopis kasulikum, kui inimesed ei loputa oma nõusid enne nõudepesumasinasse panemist,» sõnas nõudepesuvahendeid müüva Procter & Gamble teadlane Morgan Brashear. Tema sõnul on enamikel uutel nõudepesumasinatel sees sensorid, mis arvutavad välja, kui palju aega peaks kuluma, et nõud saaksid täielikult puhtaks. Seda ka siis, kui kasutad «Normal» režiimi.