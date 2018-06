Eesti õun annab siidrile sisu ja metsikust

Hea siidri saamiseks on ka oluline, et õun oleks happeline. Siin tuleb aga põhjamaine kliima siidritootjatele appi. «Meil ei ole siin võib-olla nii magusad ja kommised need õunad kui lõunamaades kasvatatud, aga meie õuna iseloom ongi just pigem selles sisukuses,» kirjeldas ta.

Esialgu kasutas pere siidri valmistamiseks vaid enda aia õunu, kuid kui plaani tuli suurem tootmine ja turustamine, siis sai üsna pea ka selgeks, et enda aia õuntest jääb väheks. Pere hakkas naabritelt õunu sisse ostma ning oli neidki, kes tõid õunad tasuta, sest oma aias oli õunauputus. «Kui on tõesti selline aasta, et õunu on nii palju, et ise ei jõua ära kasutada, siis palun väga, siia saab ikka tuua, pole probleemi,» kinnitas Kardo.

Vana kolhoosihoone sobis kenasti siidri valmistamiseks ja hoiustamiseks. FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Ka kasemahlast võib siidrit teha

Lisaks õunale kasutab nende siidritalu siidri valmistamiseks ka pihlakat ja arooniat. Sel aastal korjati ka kasemahla, et suve paiku kasemahlasiidriga välja tulla. «See on natukene katsetamine ka,» märkis Kardo. «Proovid ühte, proovid teist, vaatad, milline meeldib kliendile rohkem, sest ega me ei tee seda kõike ju ainult enda jaoks.» Vaadatakse, mis võiks olla tarbijale huvitav ja mida oleks võimalik kohapealt mahedalt kätte saada.

Aias on ka viinamarjaistikud, kuid see nõuab Kardo sõnul palju vaeva. «Viinamari on muidugi üks selline asi, mis on alguse hullustus. Tuli mõte, et tahaks ikka viinamarja ka kasvatada, õige vein tuleb ikka viinamarjast,» selgitas Kardo. Eelmine aasta saadi esimest korda suurem saak viinamarjadest ning praegu on kahesajaliitrises tammetünnis viinamarjavein küpsemas. «See ei ole kerge, kindlasti ma ei soovita seda teistel ette võtta, sest tööd on viinamarjaga ikka meeletult ja fakt on see, et siin ei ole ikkagi päriselt looduslik viinamarja kasvatamise kliima.»

Turul siiski küllaltki uus

Käsitöösiidri turul on vastuvõtt Kardo sõnul üpris positiivne olnud. Samas märkis ta, et uudistootega on turule tulla alati kergem, kuid hiljem tuleb seda joont jätkata ja siis tuleb juba hoolitseda selle eest, et turul koht säiliks ja käive kasvaks. Kardo leiab, et kuigi suurtootjatele jääb alati nende sihtgrupp, siis järjest rohkem leidub ka inimesi, kes on valmis uusi asju proovima ja kes hindavad kohalikku toorainet ja joogi naturaalsust.

Enne «õige» korgi pealepanekut seisavad siidrid mõnda aega tagurpidi, et koguda siidritegemisest tulev sete ajutisse korki. FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Kuna Tori Siidritalus on tööl kaks inimest – Kardo ja Veranika – ja kõik joogid valmivad käsitööna, siis ei anna nende ettevõtte toodangut võrrelda suuremate ettevõtetega. «Me ei saa võrrelda neid hindu suurtootjatega, kellel tuleb päevas võib-olla mitukümnend tuhat pudelit liinilt, meil tuleb aasta jooksul kokku nii palju, kui neil ühe päevaga. Siin on see vahe.»

Pärnumaal on käsitöösiidri tootjaid veelgi, üsna Pärnumaa ja Raplamaa piiril, Aasa küla lähedal asub Jaanihanso siirditalu. Kardo sõnul tunnevad nii nende talu rahvas kui ka Jaanihanso oma, et nad on pigem kolleegid kui konkurendid, sest mõlemad soovivad oma toodetes kohalikku piirkonda välja tuua. «Me ise Alvariga (Alvar Roosimaa, Jaanihanso peremees -M.J) patsutame üksteisele õlale ja ütleme, et Pärnumaa on uus Normandia. Normandia on maailmakuulus siidrivalmistamise piirkond, Eesti kontekstis võiks tulevikus kõik teada, et Pärnumaa on just see koht, kust tulevad need kõige ägedamad siidrid,» rääkis Kardo.