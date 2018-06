Kümme üllatavat pasta-fakti, mida sa varem ei teadnud

Itaallased sõid kunagi pastat puidust oraga

Unusta kahvli ja lusika debatt: keskaja itaallased oleksid olnud šokeeritud, kui näeksid inimesi pastat söömas ei millegi muu kui puidust oraga.

Söögiriista nimetati punteruoloks ja aastaid hiljem vahetasid itaallased selle kahvli vastu, kui mõistsid, et kolme oraga söögiriist on mugavam ja käepärasem kui üks ora. Kahvli praktilisus pasta söömisel on üks põhjusi, miks usutakse, et itaallased võtsid kahvli kiiremini omaks kui teised Euroopa riigid.

Parim pastavalmistamise koht on Napoli

Campania piirkond lõuna Itaalias on teadaolevalt parima kliimaga koht pasta valmistamiseks.

Tänu rikkale pinnasele ja soojadele ilmadele, kasvab seal piirkonnas durum-nisu pea aasta läbi. Vahemerelt tulevad kuivad briisid ja mägedest tulevad niiskemad tuuled annavad aga vilja kuivatamiseks ideaalsed tingimused.

Tänapäeval toodetakse antud piirkonnas Itaalia esimest geograafilise tähisega pastat: pasta di Gragnano.

Itaalia esimene pastatootmise tehas oli Veneetsias

Pasta käsitsi valmistamine võis olla populaarne küll lõuna Itaalais, kuid esimene tööstuslikku pastat valmistama hakkav ettevõte asus Veneetsias. See avati 1740. aastal Paolo Adami poolt.

Aastas süüakse 13 miljonit tonni pastat

Euromonitori kohaselt kulutas terve maailm 2016. aastal pasta ostmiseks 23 miljonit dollarit.

Kõige suurem turg on eeldatavalt Itaalias, neile järgneb USA. Kolmandal kohal on aga venelased, kes ostavad suisa nii palju pastat, et võivad peagi ameeriklased teiselt kohalt minema tõugata.

Pastakujude kohta on olemas eraldi teadus

Pastadel on viimaste andmete kohaselt umbes 600 erinevat kuju, kuid need pole kõigest selleks, et pasta huvitavam paistaks.

On olemas kindlad reeglid, milline pastakuju millise toiduga sobib. Näiteks sobivad ditalinid vaid supi sisse.

Igal kujul on oma omadused: pikad, õhukesed pastad sobivad paksemate kastmetega; paksud nuudlid tasakaalustavad rikkalikke liharoogi; seest õõnes pasta sobib aga toidu juurde, millega saab kastet või liha korjata.

Casanova kirjutas makaronidele oode

Giacomo Casanova oli sama palju sööja kui ta oli armastaja. Oma autobiograafias räägib ta loo, kuidas ta reisis Veneetsia lähedal asuvasse külla ning sattus «makaroni akadeemiasse»: grupp luuletajaid, kes kirjutasid makaronidele luuletusi.

Casanova võetakse kiiresti liikmeks ja ta üllatab teisi liikmeid süües uskumatutes kogustes makarone, mistõttu hakatakse teda seal klubis kutsuma makaronide printsiks.

Kahjuks ei ole aga sellest ajast säilinud ühtegi ta luuleutust makaronidest.

Kõige suurem lasanje on 25-meetrine lasanje

Kõige suurem lasanje küpsetati Poolas ning see oli 25-meetrit pinn ning 2,5 meetrit lai. Sinna kulus 2500 kg pastat, 800 kilo hakkliha, 500 liitrit tomatikastet ja 400 kilo juustu.

Rekordlasanje tehti 2012. aastal Itaalia jalgpalli meeskonna auks.

Pastat võib ka magutoiduna süüa

Ja me ei räägi siinkohal šokolaadipastast.

Näiteks sobib inglijuukse pasta mee ja pistaatsiatega. Samuti maitseb hästi ka mandli ravioli, mis on täidetud Ricota juustuga ja maitsestatud apelsini koorega.

Pastat süüdistati kunagi kõigis Itaalia hädades

1930ndatel otsustasid hulk Itaalia arvamusliidreid ja artiste kuulutada sõda Itaalia lemmiktoidule. Poeet Filippo Tommaso Marinetti kirjutas, et «pasta on absurdne Itaalia gastronoomiline religioon». Osa liikumise liikmeid uskus, et spagetid mürgitavad neid ja nende mõtted lähevad sama sassi, nagu pasta, mis nad sisse on söönud.

Pasta asemel soovitati inimestel süüa riisi. Liikumine ei olnud väga edukas.

Pasta hoiab sind kõhnana, päästab südamevaevustest ja teeb sind õnnelikud

Itaalia uurijad on leidud, et inimesed, kes söövad pastat, kannatavad väiksema tõenäosusega ülekaalulisuse all, sest tegemist on Vahemere dieediga, mis sisaldab värskeid tooraineid ja oliiviõli.