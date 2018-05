Selline näeb välja kõige esimene alkohoolne Coca-Cola jook

Chūhai on Jaapanis, eriti jaapanlannade seas, ääretult populaarne hapukalt magus, suhteliselt lahja ja gaseeritud alkohoolne jook, milles on segatud sidrunimaitseline gaseeritud vesi ning shōchu, mis on traditsiooniline, harilikult odrast, bataadist või riisist valmistatud kangem alkohoolne jook.