Ryanairi salongitöötajad ähvardavad suvel streigile minna

Pärast Madridis toimunud kohtumist kordasid ametiühingud oma varasemat nõudmist, et töötajaid koheldaks vastavalt selle riigi seadustele, kus nad töötavad, mitte vastavalt Iiri seadustele nagu praegu, teatas Hispaania ametiühing USO.

Samuti nõutakse, et allhankijaid koheldaks võrdselt lennufirma enda töötajatega ning, et lennufirma tunnistaks pilootide ja salongitöötajate ametiühinguid ning peaks läbirääkimisi ametiühingute poolt väljavalitud esindajatega. Seni on Ryanair tunnistanud vaid kahte ametiühingut - Briti Balpat ja Itaalia Anpaci.