Bonaqua vesi kaob poelettidelt

«Neptunase naturaalne mineraalvesi on Läti ja Leedu turgudel väga populaarsed ja hinnatud eeskätt perede ja laste seas, seetõttu otsustasime, et uuendame oma tooteportfelli ja pakume tarbijale midagi uut. Kuigi vesi on olnud poodides saadaval alles lühikest aega, siis näeme, et see madala mineraalsusega joogivesi on inimeste poolt juba hästi omaks võetud,» ütles Coca-Cola Balti Jookide AS avalike suhete juht Nele Normak.