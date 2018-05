Postimehele saatis pildi lugeja, kes märkas, et sääsed ja ämblikud on Orissaares asuvad surarahaautomaadid okupeerinud. «Orissaares on sääskete küllus kellelegi hea ka – ämblikud saavad kõhud täis,» kirjutas lugeja. «Ühtlasi tundub, et ammu pole keegi sularaha SEBst välja võtnud.»