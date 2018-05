Lastekaitsepäeval on luubi all alaealiste töötingimused

Töölepinguseadus lubab töötegemisega alustada alates 7. eluaastast. 7–12aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. 13-16aastase koolikohustusliku alaealisega võib tööandja sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Samas keelab seadus tööandjal lubada alaealist tööle, mis ohustab tema tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

13aastasega võib sõlmida töölepingu näiteks põllumajandustööde tegemiseks, abitöödeks kaubandus- või teenindusettevõttes, toitlustus- või majutusettevõttes ja teisteks töödeks, kus tööd tehes ei esine kokkupuudet noore tervist ohustavate teguritega. Kui töö eeldab raskuste tõstmist, tuleb teada, et alla 16aastased ei tohi käsitsi teisaldada esemeid, mis on raskemad kui viis kilo.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on noore inimese töötamisega harjutamine juba koolieas igati mõistlik. Tähele tuleb aga panna, et laste töövõime on oluliselt väiksem kui täiskasvanutel ning mida noorem on laps, seda kiiremini ta väsib. «Noori tööle võtvad tööandjad peavad endale noorte töötamist puudutava seadusandluse hästi selgeks tegema. Nõuded ja piirangud pole seatud mitte tööandjate kiusamiseks vaid selleks, et noorte tervist säästa,» ütles ta. «Oluline on ka lapsevanema vastutus noore töötamisel. Kutsun lapsevanemaid üles hoolikalt kaaluma, millist tööd oma lapsel teha lubate. Teie oskate erinevalt oma lapsest hinnata riske, mis pakutava tööga kaasneda võivad.»