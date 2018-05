Toila randa võib tulevikus sõita rongiga

«Mujal maailmas on kuurortides sellised rongid tavalised ja turistide seas populaarsed,» sõnas Toila vallavalitsuse arendusnõunik Mehis Luus Põhjarannikule.

«Mida vähemaks parki läbivaid autosid jääb, seda turvalisem on inimestel kõndida,» märkis Luus ja lisas, et hoolimata sellest, et sanatooriumi juurest läheb kergliiklustee alla randa, tuleb põhimass mere äärde ikka seda teed pidi, kus sõidavad ka autod. Pargikohvikust edasi pole ranna poole ühtegi kergliiklusteed ning ratasrong oleks Lehise sõnul selles olukorras väga hea ja käiks hästi kokku ka kuurordi ilmega.