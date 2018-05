Kassapidaja argipäev: purjus klient viskas müügist keeldumise peale õlle kuuspaki põrandale kildudeks

Kuigi seaduses on kirjas, et alaealisele või joobes inimesele on alkoholimüük keelatud, leidub siiski neid kliente, kes seadusest hoolimata poodi pudeli järele lähevad ja kassapidajat üle kavaldada tahavad. Kaubahalli Rimi teenindaja Merilin puutub oma töös iga päev kokku alkoholimaiaste alaealiste ja purjutanud ostlejatega. «Kuna oleme vanalinna kauplus, siis meil jätkub nii alaealisi kui ka joobes inimesi. Huvitavad juhtumid on muidugi need, kus seistakse koos kassa juures ning kui küsin kahtluse korral kõigilt dokumenti, siis järsku ei ole nad enam ei sõbrad ega tuttavad,» kirjeldas Merilin oma argipäeva ja märkis, et paljud ei mõista, miks küsitakse dokumenti tervelt seltskonnalt. «Aga väga palju on meil välja tulnud olukordi, kus tõesti on alaealised seltskonnas. Tuleb tõdeda, et ega nad ei taha väga seda dokumenti näidata.»

Kaubahalli Rimi klienditeenindaja Merilin võitis eelmisel aasta ettevõtte poolt korraldatud võistlusel parima vastutustundliku alkoholi müüja tiitli. FOTO: Emilia Martin

Joobeseisundis isikutega on aga Merilini sõnul teine lugu, sest nad ei saa ise arugi, et nad on juba alkoholi tarvitanud. «Alles hiljuti oli mul situatsioon, kui iseteenindusse tulid kaks meesterahvast, üks neist oli silmanähtavalt joobes ehk tal oli mitu tundemärki: tuikumine, lõhnad, halb diktsioon jne,» kirjeldas Merilin. «Sõber oli kainem, kuid müüa ei saanud. Seletasin rahulikult neile siis asja, näitasin isegi seadust, kuna nad seda soovisid. Kainem isik saatis siis sõbra välja ja läks kõrvalkassasse. Seletasin uuesti, et me ei saa müüa, selline on seadus, selle peale aga viskas see noormees kuus Saku Ice õlut põrandale ja lahkus kauplusest.»

Suurem osa kliente saab siiski aru, miks neile alkoholi ei müüda. «Enamik kliente suhtub rahulikult, kui neile põhjused kenasti ära seletada. Kuid on inimesi, kes reageerivad ebaviisakate väljendite ja ähvardustega ning lõpuks minnakse ikkagi minema,» märkis ta. Olukordi, kus teised kliendid kõrvalt sekkuksid, on siiski veel väga vähe. «Tõenäoliselt kardetakse, et inimene, kes on tarbinud alkoholi, võib käituda ettearvamatult,» uskus Merilin ja lisas, et vahel on siiski klientide seas ka julgeid, kes kassapidaja kaitseks välja astuvad või hiljem kiidusõnu jagavad. «Üks klient tõi mulle kunagi reede õhtul lausa 7 eri värvi roosi ning ütles, et ehk see teeb selle raske õhtu veidi meeldivamaks.»

Kuigi alaealiste puhul on alkoholitarbimise ja ka ostmise trend langenud, on siiski neid, kes poes oma õnne proovimas käivad. «Eks ikka üritatakse ja peetakse meid vanadeks ja rumalateks,» sõnas Merilin. «Aga nad ei arvesta, et me tegeleme sellega päevast päeva. Joobes isikute puhul on olnud juhuseid, kus meie juurest minnakse mujale ning neile müüakse, mida nad osta soovivad.» Üks suur probleem on ka kehtetu dokumendi näitamine.