Miks on sel aastal sääski nii palju?

Putukateadlaste sõnul peitub põhjus, miks sääsed on ühtäkki hordidena välja ilmunud, järsus temperatuuri tõusus, vahendab Meie Maa. Sääsed arenevad kevadel munast ning nende arengu kiiruse määrab just nimelt temperatuur. Sääskede arenguks on põhilise tähtsusega vesi ja nad sigivad kõikjal, kus on seisvat vett, seega ei tasu veega anumaid õue seisma jätta.