Mängutoad ei pruugi nii ohutud olla kui paistavad

Iga päev mängivad mängutoas paljud lapsed ning alati ei pruugi teenusepakkuja olla märganud päeva jooksul tekkivaid seadmete purunemisi. Tarbijakaitseameti järelevalve mängutubades näitab, et peamine oht on intensiivsest kasutusest tekkinud seadmete amortiseerumine, mille tagajärjeks on atraktsiooni purunemine ja võimalik ohuolukord lapsele. Näiteks võivad puruneda köisredel või plaatidest koosnevatel sildadel vajub toestus ära ja sillale tekib plaadivahe.

Tähelepanelik peaks olema ka elektrijuhtmete ja pistikupesadega – lapsel ei tohi olla neile ligipääsu ning üle tasub vaadata ka hüppeatraktsioonide juures olevate pehmendusmattide kinnitused. Kui matt on paigast nihkunud, võib laps end vigastada. Haiget võivad teha ka katkised mänguasjad, millele on tekkinud teravad ääred ning neist eralduvad väikesed osakesed võivad väiksematel lastel olla lämbumisohu allikaks.

Takerduda võivad ka pikad paelad või juuksed

Tasub teada, et ronimislinnakutes võib peituda takerdumisoht ehk laps võib takerduda ronimislinnakus olevatesse avaustesse. Näiteks võib laps kukkuda läbi trepiastme avause selliselt, et keha mahub läbi aga pea mitte ning kui lapse jalad maha ei ulatu, tekib poomisrisk. Isegi, kui tegemist on sünnipäeva või muu pidulikuma üritusega ei sobi mängtubadesse lehvivad riided, mis võivad ronimislinnaku osadesse takerduda. Üle tuleks vaadata, et laste riietel ei oleks pikki paelu, kuid pahandusi võib tekitada ka pikk pats või lahtised juuksed.

Lapsevanemad ja teenuse pakkuja saavad lastele selgitada võimalikke ohte, et lapsed jälgiks ka enda käitumist ja ei seaks end ohtu. Näiteks batuutidel koos hüppamisel on peamiseks riskiks laste kokkupõrkeoht. Batuudil trikke tehes tuleb arvestada, et kehvalt maandumine võib kaasa tuua liigeste nihetuse või isegi raskemaid tagajärgi. Atraktsioone ja olukordi on erinevaid ning oluline on selgitada lastele, et kui ta ei tunne end turvaliselt, ei pea ta atraktsiooni kasutama ega kaaslaste mõjul tegema midagi, mida ta pelgab.

Teenuse pakkujat tuleb märgatud ohtudest teavitada

Kui külastaja märkab, et mängutoas peidab end mõni ülalmainitud riskidest, tuleb sellest kohe teavitada teenuse pakkujat, et too saaks riski kõrvaldada ja mängutuba saaks ohutult edasi kasutada. Teavitada tuleb ka mängutoas juhtunud õnnetusest ja vigastustest, sellisel juhul saab teenuse pakkuja teha muudatused, et samasuguse õnnetuse juhtumist edaspidi ära hoida.