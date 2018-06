Sagedastest kaebustest hoolimata Novatours SmartLynxiga koostööd ei lõpeta

Vaatamata pidevate tehniliste rikete tõttu hilinevatele lendudele - mis sageli on edasi lükkunud ka kümme tundi või järgmisesse päeva -, kasutab Leedu turismibüroo Novatours Läti lennufirma SmartLynxi (mille Eesti haru juht on samas leedukas Žygimantas Surintas) oma tšarterreiside lennupartnerina edasi.

«Vaatamata ajutistele tõrgetele lennuaegade täpsuses, on lennufirma üldjoontes olnud Eesti ja Läti reisikorraldajatele igati stabiilseks koostööpartneriks,» kinnitas Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisbergi ja lisas, et Smartlynxi juhtkond põhjendanud hilinemiste jada mitmete asjaolude koondumisega ning lubanud, et hilinemiste ahel on ajutine ja lennukid väljuvad taas plaanipäraselt.