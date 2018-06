Müüt või tegelikkus: kas ülekuumenenud telefon tuleks panna külmkappi?

Et telefon suve vastu peaks ning ka sügisel funktsioneeriks, kummutab Tele2 Eesti klienditeenindusdirektor Sirli Seliov mõned levinumad müüdid.

Ülekuumenenud telefon tuleb panna külmkappi jahtuma

«See on müüt ning soovitame tungivalt oma ülekuumenenud elektroonikaseadmeid külmkappi mitte panna,» ütles Seliov.

Seadmed vajavad rahulikku jahtumist, kuna liiga kiire temperatuuri vahetus võib tekitada seadmes kondensi ning sisemisi, silmaga mittenähtavaid veekahjustusi. Sama kehtib külmast toast väga kuuma õhu kätte astumisel. Siin on soovituseks välja minnes hoida telefon taskus või käekotis, mis kaitseb seadet järsu temperatuurimuutuse ja niiskuse eest.

Seliov lisas, et seadme võib ülekuumenemiseni viia ka silikoonist ümbris, mis küll aitab hoida ära põrutusest tulenevad kahjud, kuid samas ei saa telefon piisavalt õhku ning kuumal päeval päikese käes võiks taolise kaitse pigem ära võtta.

«Telefon on nagu lemmikloom, kuumal suvepäeval ei ole temperatuuride kõikumise tõttu soovitav seda autosse jätta,» muigas Seliov.

Vee- ja tolmukindel telefon ei karda liiva

Kuigi telefon võib olla niiskuse- või tolmukindel, siis liiva kardavad kõik seadmed. Liivaterad ummistavad kõlariavad, kaamera objektiivi ja laadimispistiku. Seega on tegu müüdiga ning telefon tuleks rannas kindlasti kotti pakkida, kus ei ohusta seda liiv ning kõrvetav päike.

Et hoida ära mustuse sattumist erinevatesse pistikutesse, on kõrvaklapi ja USB pesa kaitsmiseks mõeldud mitmeid vahvaid vidinaid.

Liiga kaua kuuma päikese all olnud telefon plahvatab

Siiski ei tasu vaid sellele lootma jääda, kuna juba varasemalt põrutada saanud telefonide puhul on võimalik, et ülekuumenedes ei tõmba telefon oma jõudlust automaatselt maha ning lahvatab kuuma käes põlema.

Veekahjustuse saanud telefon tuleb panna riisi sisse

See müüt elab visalt ning kuigi sellest on korduvalt räägitud, tasub uuesti üle märkida, et riisi sisse panemine ei aita telefoni veekahjustuse ära hoidmise eest,“ rääkis Tele2 klienditeenindusdirektor. Riis kuivatab ainult seadme välimist kesta, sisemusse sattunud niiskusele ei avalda riis mingit mõju.