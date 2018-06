Kuidas valida endale koju sobiv teler?

Teleri suurus

Enne poodi minemist peaks välja selgitama milline teler sulle koju mahub. Kui vaatamiskaugus on väga suur ja ostad koju väikse teleri, pole seda kuigi meeldiv õhtuti vaadata. Vaatamiskaugus teleri ja vaataja vahel võiks olla kahe kuni kolme teleri diagonaali pikkune. Ehk kui on plaanis osta 49-tolline teler, siis võiks vaataja olla umbes 2,4 kuni 3,5 meetri kaugusel ekraanist. Kui suurem, näiteks 55-tolline, võiks telerit vaadata juba alates 2,7 meetri kaugusest.

Kui kodus on seinasektsioon ja praegune teler mahub sinna sisse, tuleks teleri suuruse puhul võtta arvesse kapi mõõtmed, mitte teleri praegust suurust. Telerite ääred on läinud aastatega järjest õhemaks ja kappi, kuhu mahtus varem 42 tolline teler, võib mahtuda nüüd viis kuni kümme tolli suurem mudel.

LED, QLED või OLED?

Mis tüüpi paneel teleri pilti näitab on üks põhilisi omadusi, mida uue teleri puhul jälgida. Suur osa telereid, mis turul liigub, on hetkel LED LCD paneelid ja on tavakasutajale täiesti sobilikud, pakkudes väga ergast pilti ja heal tasemel värve. Sama on ka QLED teleritega.

QLED on Samsungi turundusnimi kirjeldamaks nende uut LED-telerite seeriat. Peamine erinevus LED ja QLED-i vahel seisneb selles, et Samsung on asetanud LCD paneeli ja LED valgustuse vahele väga hea filtri, mis toob värvid erksamalt esile.

Rohkem erinevusi on aga OLED teleritel. Kuigi nimed on kõigil üsna sarnased, siis tehnoloogia on OLED-teleritel mõnevõrra erinev. Erinevalt LED-teleritest on OLED-paneelidel võime iga ekraani piksli heledust ja värvi eraldi muuta või see sootuks välja lülitada.

See võimaldab OLED-paneelidel näidata suurepärast musta värvi, kontrasti, vaatenurka ja tagab erakordse pildikvaliteedi, mida LED või QLED ei suuda. OLED teleri miinuseks on limiteeritud ekraani erksus ja hind, küll langeb pidevalt, kuid LED teleritega võrreldes on endiselt kõrgem. Lisaks tasub mainida, et OLED-telerile võib mõni pilt «sisse põleda» sarnaselt juba turult kadunud plasmadele, kuid selleks peab ekraan väga kaua sama pilti näitama, seega oht selle tekkimiseks on väga väike.

Kui rahakott kannatab ja on soov näha parimat pilt, mida hetkel võimalik, tasub valida OLED-paneeliga teler. Kui on soov aga LED- või QLED-paneeliga teler võtta, ei valmista ka need pettumust.

Ekraani resolutsioon – 4K või Full HD?

Full HD ehk täis-HD-resolutsioon sai standardiks telerite puhul juba 2007. aastal ja täna, ligi kümme aastat hiljem, on uueks standardiks 4K, mis pole enam sugugi kallis. 4K on lühend, mis tähistab ümardatult pikslite arvu ekraani horisontaalis ja seda toetavad telerid näitavad 3840x2160 (2160p) resolutsioonis pilti.