Hea uudis punapeadele: punasejuukselised emotikonid jõuavad nutitelefonidesse

Juba aastaid on emotikone haldav veebileht Emojipedia saanud pahaseid kirju punapealistelt lugejatelt, kes kurdavad, et nende juuksetoonis emotikoni pole telefonis olemas, vahendab The Independent.

MTÜ Unicode Consertium kinnitas, et kõige järgmises emotikonide uuenduses on põhjust kõigil punapeadel rõõmustada, sest nad on loonud nii erinevate nahavärvide kui ka sugudega punapäiseid emotikone.

Teadaanne ilmus veebruaris ning uuendus jõudis täna kasutajateni. Twitteri kasutajad on uuenduse üle rõõmsad ja jagavad oma vaimustust ka teistega. «Lõpuks ometigi tuleb välja ka emotikon punapäistele inimestele,»kirjutas üks kasutaja.

«Tuleb välja, et ma saan viimaks ometi punapäise emotikoni! Kas see on tõsi? Kas mu elu on nüüd täiuslik?» kirjutas teine.

Punapäine emotikon on vaid üks 157 uuest sümbolist, mis lisatakse emotikonide maailma.

Punasejuukselised ei ole ainsad, kelle soov täitub. Lokkis juustega, valgete juustega või kiilakad inimesed saavad samuti rõõmustada, sest emotikonide maailm täitub ka nende sümbolitega.