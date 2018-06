“Metsaköök” esitleb: Kalasalat teeäärsest putkast

Suvel ilmuvad tee äärde ajutised kioskid, à la autolavkad. „Värske kartul, hernes, suitsukala…“ Tahaks alati peatuda ja midagi osta. See salat ongi kokku pandud kraamist, mida võiks leida ühest Tallinna-Tartu maantee äärsest putkast. Retsept on pärit raamatust “Metsaköök”, mille autorid on Hele-Mai Alamaa ja Merle Liivak.