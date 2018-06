“Metsaköök” esitleb: Ameerikapärane panniroog nr 1, hash

Ameerikas ja Kanadas on õues söögitegemine ülimalt populaarne. Mitmenädalase tripi toidukraam pakitakse autodesse spetskastides. Lõkkel tehakse pelmeene, pirukaraudadel küpsetatakse pirukapoegi, pulga otsas kaneelisaiu. Selle panniroa nimi on Ameerikas hash. Siit tuleb sellest üks mõnusalt vürtsikas ja toitev variant. Retsept on pärit raamatust “Metsaköök”, mille autorid on Hele-Mai Alamaa ja Merle Liivak.