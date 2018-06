Millised kaubad on kasutatud asjade järelturul kõige populaarsemad?

Kui plaanid ise lähiajal mõned seismajäänud riided uuele ringile ehk taaskasutusse saata, siis on hea teada, milliseid neist võib ka edu saata. Yaga veebikaubamaja reastas müükide statistika põhjal kaubad, mis jõuavad edukate müükideni keskmisest kiiremini.

1. Blogijate kaubad

2. Brändid — Nike, Adidas ja ZARA

3. Nahktagid ja -kotid

Nahktagid on lihtsalt nii universaalsed ja sobivad meie kliimas kandmiseks praktiliselt aastaringselt. Hästi lähevad müügiks erivärvilised, valged ja punased tagid, rääkimata klassikalistest mustadest eksemplaridest. Lõige ja stiil ei olegi niivõrd olulised, kuid kui tagi on hästi hoitud ja selle hind jääb alla 15 euro, leiab see paari päevaga uue õnneliku omaniku. Hea hinnaga hästi hoitud nahkkotid sh nii käekotid kui ka rahakotid, on samuti ostjate seas populaarne kaup.