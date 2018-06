Kevadisel pääsukesemärgi konkursil särasid juustupats, kanepiviin ja marineeritud angerjas

Ekspertkomisjonid tõstsid uutest toodetest oma lemmikutena eriliselt esile piimatoodetest Delikatess Food OÜ suitsutatud juustupatsi ja Saaremaa Piimatööstuse Old Saare Special juustu, alkohoolsete jookide grupis Moe OÜ J.J. Kurbergi kanepi maitseviina ja humala maitseviina, kalatoodetest OÜ For Angula kuumsuitsu angerja marinaadis ja marineeritud angerja ning lihatoodetest Arke Lihatööstuse Eesti rohumaa veise antrekoodi.

«Pääsukesemärgi eesmärgiks on esile tõsta kodumaisest toorainest valmistatud kvaliteetseid tooteid, et tarbijatel oleks võimalik poes kergemini teha ostuotsuseid. Hindasime tänavu kevadel taas kokku 80 toidutoodet kuues tootegrupis, nendest 25 toodet olid uued tooted. Seekordsel hindamisel pakkusime ka kõikidele huvilistele võimalust oma silmaga näha, kuidas kvaliteedi hindamine toimub – piimatoodete avalik hindamine toimus 1. juunil Imavere Piimandusmuuseumis toimunud piimapäeval,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht Evi Randpere.

Lisaks ekspertide poolt eriliselt esile tõstetud toodetele said Tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärgi kandmise õiguse Mulke Crisps OÜ kollase peedi krõpsud, J.J. Kurberg Rukis rukkilinnaseviin, Eesti Lihatööstuse sardell juustuga seasooles, sardell seasooles ja viiner lambasooles, Arke Lihatööstus AS Eesti rohumaa veise minutipihv ja Eesti rohumaa veise romsteek.

Pagari- ja kondiitritoodete grupis pälvisid pääsukesemärgi Eesti Leivatööstus AS minileivake Rukis, palaleib rukkijahust Rukis ja palaleib seemnetega Rukis ning Eesti Pagar AS šokokeeks ja võikeeks. Piimatoodetest võivad nüüd pääsukesemärki kanda ka Saaremaa Piimatööstus AS Öko täispiim, Öko Saaremaa mahejuust, Öko Kadaka mahejuust ja Seltskonna juustuampsud röstsibulaga.