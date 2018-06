Rakvere Lihakombinaadi tooted jõuavad Hong Kongi turule

«Aasia turg on meile loomulikult väga ahvatlev nii oma suuruse kui ka sealse suure sealihaarmastuse poolest,» sõnas Rakvere tooteid valmistava HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ja lisas, et tegemist on ajaloolise tähtsusega sündmusega ̶ esimest korda alustab ettevõte lõpptarbijale suunatud Rakvere toodete müüki hiinakeelses pakendis. «Müüme tooteid hulgimüügiga tegelevale ettevõttele, kelle kaudu jõuavad tooted kohalikesse poodidesse. Loodetavasti läheb algus hästi, mis avab meile edasisi võimalusi tootevaliku laiendamiseks ning müügi kasvatamiseks.»

Reaalse Hong Kongi ekspordini jõudmine on olnud pikk teekond, kuid esimene suur konteiner näitab, et töö on vilja kandmas. «Rakvere toodete edulugu Uus-Meremaal on näidanud, et pikki vahemaid pole tänapäeval vaja toidukaupade puhul enam karta. Põhjamaise liha kõrge kvaliteet on teada ka väga kaugetes piirkondades ja nende turgude potentsiaal on meie jaoks tohutult suur,» lisas Mere.