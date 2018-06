Tööinspektsioon: puidutöötlejad peavad töövahendeid paremini korras hoidma

Töövahenditega seotud rikkumisi avastati 250. Neist 36 protsenti puhul oli eemaldatud töövahendi liikuva osaga kokkupuudet vältida aitav kaitse. Puuduseid esines ka töövahendite perioodilise kontrolli ning nende kirjalike vormistamise osas. Põhjenduseks toodi sageli, et töövahendit kontrollitakse siis, kui seade enam ei tööta või et seade olevat sootuks hooldusvaba.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul pole aga ükski töövahend hooldusvaba. «Puidutööstuses on üks põhilisi õnnetuse põhjusi katkise tööriistaga töötamine. Ka selle kontrolli käigus nägime liiga mitmeid tööriistu, millel puudusid kaitsekatted, terituskettad olid vigased, kaitseklaasid mõrased. Paraku on need õnnetuse väljakutsujad ning sarnaste õnnetuste tagajärjed on valdavalt väga tõsised,» lisas Oja.