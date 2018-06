Kui palju maksab automaatkäigukasti remont?

Automaatkäigukastiga sõidukitest annavad Eesti teedel tooni 5 –15 aasta vanused autod, mille läbisõit on enamasti üle 200 000 km. Sellised masinad vajavad tavapäraselt turgutust ehk automaatkäigukasti remonti.

Millest sõltub automaatkäigukasti remondi hind ja kaua see aega võtab?

Käigukasti maha ja peale monteerimiseks kuluv aeg on sõidukitel erinev, jäädes lihtsamatel autodel 4–6 tunni piiresse, kuid keerukamatel juhtudel võib aega kuluda 15–20 tundi. Enamasti saab käigukasti maha ja peale monteerida 8–10 tunniga.

Käigukasti avamiseks ja komplekteerimiseks kuluv aeg on lihtsamatel töödel 3–4 tundi ning raskematel 10–12 tundi. Keskmiselt kulub sellele samuti 8–10 tundi.

Mitte iga käigukasti ei saa remontida?

Kahjuks ei ole võimalik kõiki vigastusi käigukastides remontida. Põhjuseks on asjaolu, et tootjafirma lihtsalt ei ole nõus teatud komponente eraldi müüma. Harv ei ole juhus, kus 30eurose purunenud laagri tõttu tuleb osta 1030eurone võll koos hammasratastega. Mõnel juhul ei müüda käigukasti komponente üldse.

Miks käigukast puruneb?

ATRA (Automatic Transmission Rebuilders Association) hinnangul on 90% käigukastide purunemise algpõhjuseks vananenud ehk teisisõnu kulunud automaatkäigukasti õlist tekkinud vigastused, mis kumuleeruvad. Loomulikult tuleb ette ka vigastusi, mis on põhjustatud käigukastide tootjate halvast inseneritööst, aga valdavalt saab neid automaatkäigukasti hooldusega vältida.

Hooldus on odavam kui remont

Automaatkäigukasti hoolduse juures on kõige tähtsam tegevus käigukasti õli õigeaegne vahetamine. Selleks, et auto töötaks veatult ja omaniku liigset tähelepanu vajamata, tuleb õli vahetada sõltuvalt käigukasti tüübist teatud regulaarsusega. Käigukastide tootjad (need ei ole samad, kes autotootjad) soovitavad õli vahetada järgmiste intervallidega: