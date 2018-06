Koos aktsiisidega kerkis pisut ka alkoholi enda hind  

Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing kinnitas neljapäeval toimunud alkoholitarbimise ettekandes, et kuigi Eestis on alkoholiaktsiisid küll Euroopa keskmistest kõrgemad, kuid Põhja-Euroopa riikidel on need veel kõrgemad. Siiski võrreldes elanikkonna ostujõuga, tuleb nentida, et Eestis on kõige kõrgemad aktsiisid. «Maailmarekord on ilmselt tehtud,» naljatas ta.